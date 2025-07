Calciomercato Napoli non solo Ngonge | questa cessione è già ufficiale

Nel Napoli, in attesa dell’annuncio ufficiale del passaggio di Ngonge al Torino, bisogna segnalare un’altra cessione. Dopo aver perso 0-2 la prima amichevole del suo precampionato contro l’Arezzo, di fatto, il Napoli di Antonio Conte ha iniziato la preparazione per l’ultima sfida che si terrà sul campo di Carciato. I partenopei, infatti, sabato prossimo sono attesi da una gara ancora più difficile rispetto a quella contro gli uomini agli ordini di Cristian Bucchi. Sabato prossimo, infatti, il Napoli sfiderà il Catanzaro (squadra di Serie B). Tuttavia, in attesa della sfida contro il team calabrese, in casa azzurra bisogna registrare un’altra cessione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, non solo Ngonge: questa cessione è già ufficiale

In questa notizia si parla di: napoli - ngonge - cessione - ufficiale

Napoli, Simeone e Ngonge in partenza - Manca ormai pochissimo alla fine del campionato di serie A. Il Napoli è concentrato sulle ultime due partite che possono valere lo scudetto, un traguardo davvero impensabile fino a pochi mesi fa.

Lecce-Napoli 0-1, dentro Simeone e Ngonge per gli ultimi minuti (LIVE) - Il Napoli si avvicina ad un altro snodo fondamentale del suo campionato, la sfida contro il Lecce di Giampaolo in piena corsa salvezza.

Ngonge in uscita dal Napoli, anche Simeone in partenza - Il Napoli al lavoro sul mercato per la prossima stagione. Il Napoli in piena lotta per lo scudetto, è già al lavoro per la prossima … L'articolo Ngonge in uscita dal Napoli, anche Simeone in partenza proviene da ForzAzzurri.

Summit tra Napoli e Torino per Cyril Ngonge L'attaccante belga piace al club granata che resta avanti su tutti nella trattativa: continuano i colloqui per trovare la giusta formula di cessione #SscNapoli #Ngonge #Torino Vai su X

Si avvicina la cessione di Cyril Ngonge Come riferito da Tuttosport, Napoli e Torino avrebbero trovato la formula giusta per chiudere l'affare: prestito oneroso da 1 milione di euro ed eventuale obbligo di riscatto a 7-8 milioni legato a determinate condizi Vai su Facebook

Sky – Napoli, vicina la cessione di Ngonge al Torino: ecco le cifre dell’operazione; Da Torino annunciano: Ngonge-Toro, trattativa chiusa! Accordo totale, quanto incassa il Napoli; Napoli, accordo totale per Saint-Maximin: Ngonge vicino alla cessione.

Napoli, fatta per Milinkovic-Savic: Ngonge in prestito al Torino - I partenopei puntellano anche il reparto difensivo con l'arrivo del portiere. Come scrive tuttosport.com

Ngonge è un nuovo calciatore del Torino, la cifra che incasserà subito il Napoli - Cyril Ngonge è un nuovo calciatore del Torino, l'annuncio è stato dato dall'esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio, attraverso il suo sito ufficiale. Si legge su msn.com