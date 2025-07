Calciomercato Napoli non solo Milinkovic Savic | arriva un altro portiere!

Il Napoli continua a lavorare lato portieri, con ora non solo Milinkovic Savic del Torino pronto ad arrivare: ecco l’altro portiere Il Napoli è sempre attivo sul fronte mercato in entrata, con l’affare Vanja Milinkovic Savic che si è definitivamente sbloccato con il Torino. Nell’affare è stato inserito anche Cyril Ngonge, volato via sotto la corte di Marco Baroni per un milione di euro prestito con diritto di riscatto fissato a 17. Il portiere serbo invece arriverĂ in azzurro per una cifra attorno i 22,5 milioni e metterĂ ulteriore pressione ad Alex Meret per giocarsi la titolaritĂ . La voglia di Antonio Conte di voler due portieri di livello è dovuta anche per aumentare la competitivitĂ presente in rosa, con l’intento di non fa mai calare l’attenzione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

