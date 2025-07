Calciomercato Napoli dalla Spagna | Azzurri stanchi di aspettare per Juanlu Sanchez

Si complica la trattativa per l’arrivo di Juanlu Sanchez al Napoli. L’operazione, che nei giorni scorsi sembrava ormai ben avviata, ha subito una frenata.Secondo quanto riferisce dalla Spagna “Mundo Deportivo”, il club azzurro sarebbe ormai stanco di aspettare. L’intesa di massima con il Siviglia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il Mattino – Juanlu al Napoli, siamo alle battute finali - L’edizione odierna de “Il Mattino” ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli concentrandosi sul terzino destro spagnolo di proprietà del Siviglia Juanlu. Secondo ilnapolionline.com

Juanlu Sanchez, il Napoli ha accettato controvoglia l'inserimento di una clausola - Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino pur di sbloccare definitivamente l'affare, la SSC Napoli ha accettato seppur assai controvoglia l'inserimento di una clausola. Si legge su msn.com