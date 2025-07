Calciomercato Milan sorpresa Emerson Royal | piomba il Flamengo I dettagli

Il Flamengo è piombato a sorpresa su Emerson Royal, terzino del Milan che sembrava vicino al Besiktas: ecco i dettagli in merito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, sorpresa Emerson Royal: piomba il Flamengo. I dettagli

Emerson Royal non rientra nei piani del Milan ed è destinato ad andarsene Già a gennaio è stato a un passo dall'addio, ma poi non si è concretizzato a causa di un infortunio proprio subito prima della sua partenza: doveva andare al Galatasaray Adess Vai su Facebook

