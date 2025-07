Calciomercato Milan Leao disposto a trasferirsi al Bayern Monaco | lo ha fatto sapere

Rafael Leao, attaccante del Milan, sarebbe disposto a trasferirsi al Bayern Monaco: dalla Germania dicono che lo ha fatto sapere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Leao disposto a trasferirsi al Bayern Monaco: lo ha fatto sapere ..

Milan attento, Berta vuole portare Leao all’Arsenal: servono 100 milioni - Rafael Leao contro il Bologna non ci sarà , questa sera in campionato, perchè dovrà osservare un turno di squalifica per somma di cartellini gialli.

Milan-Bologna, le pagelle di CM: Ndoye sensazionale. Theo Hernandez e Leao tradiscono, fioccano i 5 nei rossoneri - Milan-Bologna 0-1 MILAN Maignan 6: non ha colpe sul goal, cerca di guidare la squadra ma la serata è di quelle che passeranno alla storia in.

Milan, le pagelle di CM: Leao ed Hernandez tradiscono, difesa da film horror, Reijnders stecca - Milan-Bologna 0-1 Maignan 6: non ha colpe sul gol, cerca di guidare la squadra ma la serata è di quelle che passeranno alla storia in negativo.

Theo Hernandez lascia il Milan: il saluto di Leao; L'Al Nassr vuole Leao: PIF contatta il Milan e offre 100 milioni di euro; Buffon aveva un accordo con il Milan, ecco perché Berlusconi bloccò l'affare.

L'Al Nassr vuole Leao: PIF contatta il Milan e offre ... - Sportmediaset - L'Al Nassr, spiega l'Equipe, è disposto a investire 100 milioni di euro per Leao ma l'operazione è stata bloccata sul nascere dal Milan che non vuole cedere un giocatore così importante a ... sportmediaset.mediaset.it scrive

Milan, mercato difficile: ansia per Jashari - Il giocatore vuole i rossoneri e ieri era assente alla festa del Bruges: oggi non si allenerà? Lo riporta msn.com