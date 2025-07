Calciomercato Milan finite le visite mediche di Estupinan | LIVE News

Pervis Estupinan sta per diventare il quarto colpo di calciomercato del Milan per la stagione 2025-2026: dall'arrivo alla firma, tutto LIVE. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, finite le visite mediche di Estupinan | LIVE News

Milan, Estupinan è sbarcato in Italia: ora visite, firma e poi in Asia da Allegri; Milan, Estupinan in chiusura: scambio di documenti con il Brighton; Milan, Estupinan è atterrato a Milano: ora visite e firma.

Milan, Estupinan è sbarcato in Italia: ora visite, firma e poi in Asia da Allegri - Pervis Estupinan esordisce con quattro parole una volta atterrato a Linate Prime, intorno alle 13. Riporta gazzetta.it

Milan, Estupinan è atterrato a Milano: ora visite e firma - Il sostituto di Theo Hernandez è arrivato in città, ora l'ufficialità e poi la partenza per Hong Kong. Si legge su calciomercato.com