Calciomercato Milan Estupinan ha ottenuto l’idoneità sportiva | VIDEO PM

Pervis Estupinan, nuovo acquisto del Milan in questo calciomercato, al 'Centro Ambrosiano' di Milano dove ha ottenuto l'idoneitĂ sportiva. Pervis Estupinan, classe 1998, terzino sinistro ecuadoriano che il Milan ha prelevato dal Brighton in questo calciomercato estivo, ha ottenuto l'idoneitĂ sportiva presso il 'Centro Ambrosiano' di Milano. Ecco, in questo video, le immagini in cui firma autografi a qualche tifoso rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Estupinan ha ottenuto l’idoneitĂ sportiva | VIDEO PM

