Calciomercato Juventus | ricordi Hato? Il gioiello dell’Ajax ora può finire in Premier League una big ha avviato i contatti Tutte le novità

Calciomercato Juventus: ricordi Hato? Il difensore dell’Ajax ora può andare a giocare in Premier League, una big ha avviato i contatti. Tutte le novità . La trattativa che potrebbe portare uno dei più grandi talenti del calcio mondiale al Chelsea è entrata ufficialmente nel vivo. Dopo l’esclusiva lanciata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, è arrivata anche la conferma diretta da parte dell’entourage del giocatore: l’agente di Jorrel Hato ha ammesso i contatti in corso tra l’ Ajax e il club londinese per il trasferimento del giovane difensore. La conferma ufficiale: “Sì, il Chelsea ha contattato l’Ajax”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: ricordi Hato? Il gioiello dell’Ajax ora può finire in Premier League, una big ha avviato i contatti. Tutte le novitÃ