Calciomercato Juve | Miretti nel mirino del Napoli trattativa in corso con i bianconeri ma…

Calciomercato Juve: Miretti nel mirino del Napoli, trattativa in corso con i bianconeri ma non concederanno sconti a nessuno Fabio Miretti, giovane centrocampista italiano classe 2003 cresciuto nel vivaio della Juventus, è tornato a Torino dopo una stagione in prestito al Genoa, dove ha collezionato prestazioni solide e si è distinto per visione di gioco . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juve: Miretti nel mirino del Napoli, trattativa in corso con i bianconeri ma…

In questa notizia si parla di: miretti - calciomercato - juve - mirino

Calciomercato Bologna, si guarda in casa Juve: Miretti, Mbangula e anche un altro ex bianconero - Calciomercato Bologna, per il centrocampo si guarda in casa Juve: Miretti e Mbangula nel mirino, piace anche un altro ex bianconero Il Bologna, forte della qualificazione alla prossima Europa League grazie alla conquista della Coppa Italia, si è subito messo al lavoro per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione.

Calciomercato Genoa, quale sarà il futuro di Miretti? I rossoblu tra le richieste della Juve (e quelle di Vieira) - Calciomercato Genoa, al lavoro la squadra rossoblu per cercare di trattenere il centrocampista Miretti.

Calciomercato Napoli, spunta il profilo di Miretti per il centrocampo (Gazzetta) - Secondo La Gazzetta dello Sport c’è anche il nome di Fabio Miretti tra quelli finiti nel mirino del Napoli per rinforzare il centrocampo.

Fabio #Miretti nel mirino del #Napoli? Giovanni #Manna e Antonio #Conte pare siano interessati, ma per ora non è una priorità . La #Juventus lo valuta intorno ai 15 milioni… vedremo cosa succederà nelle prossime settimane! ? #Calciomercato #SerieA Vai su Facebook

Calciomercato Juve, Nico Gonzalez e Miretti tra Arabia e Serie A: il destino lontano da Torino; Napoli accelera per Miretti: centrocampo nel mirino; Calciomercato Juve, Nico Gonzalez e Miretti tra Arabia e Serie A: il destino lontano da Torino.

Miretti, Napoli in pressing: così il talento Juve può andare da Conte - Fabio Miretti è tornato a Torino dopo l’esperienza al Genoa, ma il suo futuro alla Juventus resta tutto da scrivere. Come scrive informazione.it

Napoli su Miretti: le news di calciomercato e l'offerta alla Juventus - Il Napoli è disposto ad aquistarlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Segnala sport.sky.it