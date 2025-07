Calciomercato Juve i bianconeri possono sbloccare l’affare con quella contropartita tecnica! Quel giocatore è la chiave per arrivare all’obiettivo

Calciomercato Juve: si intensificano i contatti tra i due club per quell’obiettivo! Quel giocatore è la “chiave” per sbloccare la trattativa. Il calciomercato Juve sta valutando seriamente l’ingaggio di Nahuel Molina, esterno destro dell’ Atletico Madrid e già protagonista in Serie A con l’ Udinese. Considerato uno dei migliori nel suo ruolo a livello europeo, Molina sarebbe l’elemento ideale per rinforzare la fascia destra bianconera. La Gazzetta dello Sport ha riportato che il club torinese sta cercando un giocatore con le caratteristiche dell’argentino, il quale si è rivelato uno degli esterni più completi in Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

