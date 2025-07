Calciomercato Inter novità su Lookman | Oaktree da il via libera per un nuovo rilancio ai meneghini!

Calciomercato Inter, via libera dalla proprietĂ per aumentare l’offerta per Lookman: il nigeriano dell’Atalanta sempre piĂą nel mirino dei nerazzurri. Il calciomercato Inter entra nel vivo e uno dei nomi caldi resta quello di Ademola Lookman, attaccante nigeriano reduce da una stagione straordinaria con la maglia dell’ Atalanta. Dopo settimane di contatti, sondaggi e riflessioni interne, il club nerazzurro avrebbe ora ricevuto l’ok decisivo da parte del fondo Oaktree, che ha autorizzato un rilancio dell’offerta per il calciatore classe 1997. Come riportato dal giornalista Onorio Ferraro su X, la proprietĂ statunitense avrebbe dato il via libera alla dirigenza per aumentare la parte fissa dell’offerta, con l’obiettivo di convincere l’Atalanta a trattare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, novitĂ su Lookman: Oaktree da il via libera per un nuovo rilancio ai meneghini!

In questa notizia si parla di: inter - lookman - calciomercato - libera

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

? Oaktree ha dato il suo via libera a incrementare l'offerta per Ademola Lookman. La convinzione dell'Inter è che il calciatore nigeriano sia quello giusto per colmare le lacune che hanno caratterizzato il reparto offensivo dei nerazzurri nelle ultime stag Vai su Facebook

Lookman-Inter, a quali condizioni potrebbe sbloccarsi l'affare; Come può giocare l'Inter con Lookman; Calciomercato ultime notizie su Inter, Juve, Milan, Napoli e Roma: Lookman al centro delle trattative.

Lookman Inter, Oaktree pronto a portarlo a Milano? Via libera al rilancio per convincere l’Atalanta: la mossa del fondo statunitense - Via libera al rilancio per convincere l’Atalanta: la mossa del fondo per fare il regalo a Chivu Il mercato Inter non intende mollare la presa su Adem ... Come scrive informazione.it

Lookman-Inter, a quali condizioni potrebbe sbloccarsi l'affare - Ormai non è certo un mistero: è Ademola Lookman l'obiettivo numero uno dell'Inter per rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione. Si legge su today.it