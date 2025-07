Calciomercato Inter duello con il Vicenza per Stückler | l’U23 di Vecchi osserva con attenzione

Calciomercato Inter Under 23, l’attaccante danese della Cremonese piace anche al Vicenza: nuova sfida di mercato in Serie C. Il nome di David Stückler, attaccante danese classe 2004, è diventato uno dei più ricorrenti nelle trattative della Serie C. Il giocatore, di proprietà della Cremonese, è reduce da una stagione positiva in prestito alla Giana Erminio, con cui ha messo a segno 16 reti, attirando su di sé l’attenzione di diversi club. Tra questi ci sono l’ Inter, pronta a inserirlo nella nuova Under 23 di Stefano Vecchi, e il Vicenza, che si prepara a una sessione di mercato ambiziosa con l’obiettivo di tornare in Serie B. 🔗 Leggi su Internews24.com

