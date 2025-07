Calcio serie C nuova sconfitta per il Grifo in amichevole | il Deportivo Moron si impone 2-0

Una premessa è d'obbligo: i risultati delle partite amichevoli non devono turbare più di tanto, ma indurre a spunti di riflessione sicuramente sì.Anche il secondo test, questa volta al cospetto della formazione B del Deportivo Moron, è terminato con un ko: a risultare decisive sono le reti, una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Domani test col Deportivo Morón (seconda squadra). Debutto in maglia biancorossa per Calapai - Arriva anche il secondo appuntamento in campo. Dopo la prima sgambata contro la selezione giovanile dell’Independiente, il Perugia si prepara al secondo test stagionale in terra argentina.

