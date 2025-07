Calcio femminile | una magia di Bonmatì ai supplementari porta la Spagna in finale Germania battuta

Alla fine sarĂ Spagna-Inghilterra. Le due squadre che si sono giocate il titolo del mondo nel 2023 si sfideranno questa domenica per l’ultimo atto dei Campionati Europei 2025 di calcio femminile. Il responso è arrivato nella tarda serata di oggi, dopo che le iberiche hanno battuto ai supplementari per 1-0 la Germania in semifinale. Malgrado una superioritĂ abbastanza schiacciante da parte delle furie rosse, la formazione tedesca riesce ad alzare le barricate con ordine, approfittando di tanto in tanto di qualche golosa occasione. La prima arriva all’8? quando, sul rinvio lungo da parte di Berger, la palla attraversa due difensore spagnole, con Bhul riesce così a sfrecciare sul lato sinistro dell’area tentando un diagonale che non trova fortuna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile: una magia di Bonmatì ai supplementari porta la Spagna in finale. Germania battuta

LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Il cammino delle azzurre è comunque onorevole. Non capitava da 28 anni che le azzurre si presentassero alle semifinali.

Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra - Ginevra, 22 luglio 2025 – Sconfitta amarissima per le azzurre, battute 2-1 ai supplementari dall’Inghilterra campione in carica in semifinale ai campionati europei.

