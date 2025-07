Cade durante escursione 15enne muore in Valle d' Aosta

L'allarme era scattato quando il 15enne, che si trovava da solo, non era rientrato dalla famiglia e non era rintracciabile al telefono. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cade durante escursione, 15enne muore in Valle d'Aosta

In questa notizia si parla di: 15enne - cade - durante - escursione

Scende in bici la lunga scalinata pedonale di Chieri e cade rovinosamente: 15enne in ospedale con fratture multiple - Grande spavento a Chieri per un incidente ieri, martedì 6 maggio 2025, intorno alle 19. Un 15enne stava percorrendo in bicicletta, con un amico, la scalinata che arriva in via San Giorgio, pieno centro storico.

È stata trovata morta dopo 4 giorni di ricerche la 26enne scomparsa da sabato dopo una escursione sul Monte Rinjani, vulcano attivo dell’isola di Lombok, in Indonesia. Un drone l’aveva localizzata ed era ancora viva Vai su Facebook

Cade durante un’escursione: morto un ragazzo di 15 anni; Mamma, mi sono perso sul sentiero: 15enne telefona ai genitori, poi viene trovato morto; Cade durante un'escursione: 80enne in codice rosso al San Martino.

Cade durante gita, morto quindicenne in Valle d'Aosta - E' stato trovato oggi senza vita un escursionista quindicenne che risultava disperso da ieri sera sulla Becca di Viou, ... Scrive notizie.tiscali.it

Aosta: 15enne muore durante escursione, aperta inchiesta - aosta:,15enne,muore,durante,escursione,aperta,inchiesta. Segnala unionesarda.it