C64 GUI64 1.8 | La Nuova Interfaccia Grafica per il Commodore 64

GUI64 ¬†√® un‚Äôinterfaccia grafica (GUI) per il¬† Commodore 64, rilasciata per la prima volta nella versione¬† 1.0 nel novembre 2024. Nonostante possa sembrare un sistema operativo autonomo, GUI64 √® in realt√† uno strato grafico che funziona sopra il sistema operativo integrato nel C64, il¬† Kernal. Con GUI64, √® possibile gestire file e directory all‚Äôinterno di finestre spostabili liberamente, rendendo pi√Ļ semplice l‚Äôorganizzazione dei dati su floppy disk e immagini disco su dispositivi¬† SD2IEC. La versione attuale √® la¬† 1.8 ¬†(aggiornata al¬† 21 luglio 2025 ). Come Funziona GUI64. GUI64 pu√≤ essere utilizzato con: Un¬† mouse ¬†(come il¬† 1351 ¬†o modelli compatibili) collegato alla¬† Control Port #1. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

