Bye Bye pelle grassa e impurità Ecco il siero su cui scommettere

In estate la pelle viene messa a dura prova, e gli agenti esterni come il sole, la piacevole brezza sul lungomare, il cloro delle piscine e il sale dell’acqua marina, possono creare qualche problema alla cute, come rossori o irritazioni. Ma ecco che per eliminare questo genere di problemi e donare alla pelle il massimo del benessere senza dover rinunciare a godersi ogni singolo aspetto delle vostre vacanze estive, esiste un prodotto ad hoc che agisce contro i rossori che si possono creare sul viso e contro l’eccesso di untuosità che si può generare quando la pelle reagisce allo stress degli agenti esterni. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Bye Bye pelle grassa e impurità . Ecco il siero su cui scommettere

Preparare la pelle al sole, ecco cosa fare per un'abbronzatura sana - Nei mesi primaverili occorre preparare la pelle all’esposizione al sole con una certa gradualità e adottando preziose e semplici abitudini

La maschera viso è un must have: in crema, tessuto o hydrogel, risponde ad ogni esigenza della pelle. Ecco come scegliere quella più adatta - I n crema, tessuto o hydrogel, la maschera viso è un must have: «È il trattamento beauty più veloce ed efficace per le diverse esigenze della pelle, dall’idratazione alla luminosità », spiega Rosanna Dambra, skin coach Image Skincare.

Perché i serpenti fanno la muta? Ecco perché cambiano pelle così spesso - Tutti gli animali, in un modo o nell'altro, fanno la muta, ma quella dei serpenti ci colpisce più di altre, perché avviene tutta in una volta.

Ecco come agiscono gli ingredienti di Wonder Shot di Vera Lab SIERO VISO ACIDO IALURONICO Un siero in gel leggero con acidi ialuronici a tre pesi molecolari per idratare la pelle in profondità e donare elasticità . Puoi usarlo da solo oppure abbinato a

