Brutta caduta in bici a Calolzio donna trasferita in ospedale

Brutta caduta in bici e intervento d'urgenza dei soccorsi del 118 questa mattina a Calolziocorte. L'allarme √® scattato in codice giallo¬†alle ore 8 di mercoled√¨ 23 luglio in via Mandamentale nella frazione di Sala, all'altezza del civico 75. Ad avere la peggio una donna di 42 anni caduta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

LIVE Schio-Venezia 56-49, A1 basket femminile in DIRETTA: reazione della Famila Wuber alla terza sirena, Cubaj ritorna in campo dopo la brutta caduta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60-52 Salaun piazza la zampata per il +8! Buonissime notizie per la Reyer: Lorela Cubaj rientra in campo! Un plauso allo staff medico delle oro-granata.

LIVE Schio-Venezia 56-49, A1 basket femminile in DIRETTA: reazione della Famila Wuber alla terza sirena, brutta caduta di Cubaj - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58-51 Costanza Verona non trema e va fin in fondo: +7 Schio! 56-51 Appoggio di Francesca Pan per il -5 Reyer! Va in archivio anche il terzo quarto sul 56-49 in favore della Famila Wuber Schio! 56-49 2/2 per Jasmine Keys a cronometro fermo: Schio rifiata e torna a +7! Brutta caduta per Lorela Cubaj, che rimane a terra in lacrime! Si teme un brutto infortunio per il pivot italo-albanese, soprattutto in ottica Nazionale con gli Europei tra poco pi√Ļ di un mese‚Ķ 54-49 SALAUN APPOGGIA PER SCUOTERE SCHIO! 52-49 Un solo tiro segnato da Kuier in lunetta.

Brutta caduta in zona impervia, 54enne soccorso con l'elicottero - Soccorsi in azione sabato mattina 10 maggio a Premana per prestare aiuto a un uomo caduto in una zona impervia.

Isola delle Femmine, donna cade con la bici elettrica in via Libertà: grave in ospedale. Provvidenziale l’intervento di un bambino di 11 anni Panico questa mattina a Isola delle Femmine, in via Libertà, dove una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita in s Vai su Facebook

