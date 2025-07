Bruce Willis peggiorano le condizioni di salute dell’attore | Non riesce più a parlare e camminare

Cresce la preoccupazione tra i fan di Bruce Willis, dopo che diverse testate statunitensi hanno riportato indiscrezioni su un possibile peggioramento delle condizioni di salute dell’attore, da oltre due anni alle prese con una forma di demenza frontotemporale. Secondo le fonti, la star di Die Hard non sarebbe più in grado di parlare né di leggere, e presenterebbe evidenti difficoltà motorie. La famiglia non ha confermato né smentito queste informazioni. L’ultimo aggiornamento ufficiale risale allo scorso aprile, quando i familiari avevano dichiarato che la malattia stava progredendo, ma le condizioni dell’attore restavano stabili. 🔗 Leggi su Open.online

“Puff Daddy per quanto tu creda di essere Bruce Willis, non lo sei. Lui ha una relazione di successo e una bella famiglia”: lo rivela Cassie Ventura al processo - Ma cosa c’entra Bruce Willis, che si è ritirato dalle scene e dal cinema perché malato di demenza frontotemporale (FTD), con il processo in corso a Puff Daddy? Apparentemente nulla, ma è stato citato in tribunale perché l’ex fidanzata Cassie Ventura al terzo giorno di interrogatorio ha letto alcuni dei messaggi che aveva mandato Puff Daddy, ad evidenziare gli evidenti problemi di coppia e di comunicazione.

Bruce willis: il suo ultimo film è numero uno su prime video - Il successo di alcuni film di Bruce Willis, anche dopo il suo ritiro dalle scene, testimonia l’impatto duraturo che l’attore ha avuto nel panorama cinematografico.

Demi Moore, il cognome "rubato" all'ex marito, i tre figli con Bruce Willis e il tradimento di Ashton Kutcher: 5 curiosità - Demi Moore festeggia il compleanno della secondogenita Scout LaRue, nata dal matrimonio con Bruce Willis.

