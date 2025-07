ABBONATI A DAYITALIANEWS Sei persone coinvolte, ustioni e paura in pieno centro. Momenti di paura a Brindisi, dove nella mattinata di mercoledì 23 luglio un gruppo di passanti è stato colpito da una colata di bitume caduta da un tetto in corso Umberto I, in pieno centro cittadino. Tra i feriti ci sono anche una donna e il suo bambino di sei mesi, travolti mentre passeggiavano con il passeggino. Il bitume era utilizzato per lavori di isolamento. Il materiale, una sostanza derivata dalla raffinazione del petrolio, si trovava all’interno di un secchio utilizzato per lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare di un edificio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Brindisi, pioggia di bitume dal tetto: madre e neonato tra i feriti