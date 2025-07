Brescia chi era la coppia morta nell’incidente aereo

La procura di Brescia ha incaricato un ispettore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo di analizzare le cause che hanno portato alla tragica caduta dell’ultraleggero Aeromecc Freccia Rg, costata la vita all’avvocato Sergio Ravaglia e alla compagna Anna Maria De Stefano. I resti del velivolo, ritrovati carbonizzati e ridotti in frammenti sull’asfalto della Corda Molle, sono ora oggetto di perizie per fare luce su cosa abbia provocato la perdita di controllo e l’impatto, avvenuto attorno alle 13. Le ipotesi restano tutte aperte: dal cedimento strutturale a un’avaria del motore, da un possibile malore del pilota a un errore umano. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Brescia, chi era la coppia morta nell’incidente aereo

Sergio Ravaglia e Anna Maria De Stefano: chi era la coppia morta nell’incidente aereo a Brescia - Avvocato lui, negli anni aveva seguito da Mani Pulite al naufragio della Costa Concordia, ristoratrice molto nota nel Piacentino lei: ora le indagini sullo schianto

