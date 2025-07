Bper-BPS terzo giorno di riapertura dell' offerta | adesioni complessive al 65,46%

Prosegue l’adesione all’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria lanciata da BPER Banca sulle azioni ordinarie della Banca Popolare di Sondrio. Oggi, mercoledì 23 luglio 2025, terzo giorno della riapertura dei termini, sono state presentate 3.151.971 richieste di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: bper - terzo - giorno - riapertura

Terzo settore, “Il futuro a portata di mano”: via alla Call for Project targata Bper - Prosegue l’impegno di  Bper Banca a favore dell’innovazione sociale con l’ ottava edizione del bando Bper Bene Comune – Il futuro a portata di mano.

BPER conquista BPS, in Borsa titoli brindano alle nozze a +6,5% e +6,2%, Papa al GdI: "Soddisfatto, faremo una fusione e ci consolideremo come terzo polo e 6 mln di clienti" - BPER guadagna il +6,5% in Borsa dopo il successo dell’OPA su Pop Sondrio, con un’adesione del 58,49%: supera la soglia minima e ottiene il controllo della banca valtellinese BPER conquista BPS, in Borsa titoli brindano alle nozze a +6,5% e +6,2%, Papa al GdI: "Soddisfatto, faremo una fusione

Bper-BPS, terzo giorno di riapertura dell'offerta: adesioni complessive al 65,46%; OPS BPER su Pop Sondrio, adesioni al 65,46% nel terzo giorno di riapertura termini; Offerta BPER su Popolare Sondrio: superata quota 65%.

OPS BPER su Pop Sondrio, adesioni al 65,46% nel terzo giorno di riapertura termini - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da BPER Banca su azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio, risulta che oggi 23 luglio 202 ... Da finanza.repubblica.it

Azioni BPSO: come va la riapertura dell’OPS di BPER Banca? Ecco lo scenario finale - Nella giornata di ieri ha preso ufficialmente il via la riapertura dell'offerta pubblica di scambio lanciata da BPER Banca sulla Banca Popolare di Sondrio. Riporta borsainside.com