Borsa | Europa positiva nel finale New York cauta Milano +1,3%

Borse europee positive nel finale sull'onda dell' accordo tra Usa e Giappone sui dazi che ha spinto i listini in Asia e nel Pacifico. La migliore è Parigi (+1,44%), seguita da Milano (+1,3%). Più caute Francoforte (+0,71%), Londra (+0,46%) e Madrid (+0,27%). A New York in lieve rialzo il Dow Jones (+0,42%), quasi immobile il Nasdaq (+0,1%). Si porta sopra quota 0,85 euro il dollaro, che si assesta sotto le 0,74 sterline e scende a 146,53 yen. Debole l'oro (-0,3% a 3.412,85 dollari l'oncia), in calo a 82,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 1 punto al 3,42% e quello tedesco in crescita di 0,9 punti poco sotto al 2,6%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

