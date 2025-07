Borderlands 4 il nuovo trailer gameplay presenta Rafa potente Exo-Soldato

Borderlands 4 si prepara ad inondare gli schermi con il suo consueto caos spettacolare, e lo fa presentando uno dei nuovi protagonisti del titolo: Rafa, l’Exo-Soldato. Con il nuovo trailer gameplay appena pubblicato, Gearbox ci offre un assaggio delle devastanti abilità di questo Cacciatore della Cripta, mentre esploriamo il pericoloso e sconosciuto pianeta Kairos, un mondo sull’orlo del collasso governato con pugno di ferro dal misterioso Timekeeper. Rafa è il secondo personaggio a ricevere un video dedicato, dopo Vex, e rappresenta una reinterpretazione brutale e dinamica dell’archetipo del soldato, armato fino ai denti e pronto a fare piazza pulita. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Borderlands 4, il nuovo trailer gameplay presenta Rafa, potente Exo-Soldato

