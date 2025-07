Bonus edilizi in Abruzzo truffa ai danni dello Stato da quasi 25 milioni di euro VIDEO

La Procura della Repubblica di Teramo, coadiuvata dalla sezione di polizia giudiziaria della guardia di finanza ha coordinato e diretto una complessa indagine eseguita dai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Roseto degli Abruzzi.L'attività avrebbe portato alla luce un’ingente. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Truffe sui bonus edilizi, i beni sequestrati: anche una fabbrica, un albergo e una casa da 2 milioni - Prato, 15 maggio 2025 – È una fabbrica nel cuore di Prato uno dei beni più rilevanti finiti sotto sequestro nell’ambito di una delle più imponenti operazioni contro le frodi sui bonus edilizi mai condotte in Toscana.

Frodi fiscali sui bonus edilizi, maxi sequestro da 11 milioni a Prato - PRATO (ITALPRESS) – La GdF di Prato ha dato esecuzione a un provvedimento emesso dal GIP di Pistoia, con il quale sono stati disposti sequestri preventivi, diretti e per equivalente, per un valore complessivo di circa 11 milioni di euro.

Bonus edilizi per lavori mai eseguiti, sequestrati 200mila euro a due fratelli nel Ragusano - Sequestrati 200mila euro a due fratelli, indagati per aver generato e commercializzato crediti d’imposta relativi ai cosiddetti bonus edilizi, per lavori di ristrutturazione, mai eseguiti, su un immobile a Modica.

La propaganda di Conte si sgretola come un castello di sabbia. L’unica misura che ha davvero messo in ginocchio le casse dello Stato è il Superbonus. Ogni volta che qualcuno glielo ricorda, lui si innervosisce. Vai su Facebook

Bonus edilizi, Finanza scopre truffa da 24,5 milioni in Abruzzo - Un'ingente truffa ai danni dello Stato nel settore dei bonus edilizi per un importo complessivo di oltre 24,5 milioni di euro, costituiti da crediti d'imposta fittizi. ansa.it scrive

Bonus edilizi, in Abruzzo una truffa per oltre 24 milioni di euro - All’esito delle attività investigative, tre soggetti, tra cui due professionisti esperti contabili, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa aggravata finalizzata al consegu ... Da laquilablog.it