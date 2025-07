Bologna Tania Bellinetti morta cadendo dal balcone | arrestato in Francia l’ex compagno

Svolta nelle indagini sulla morte di Tania Bellinetti, la 47enne che ha perso la vita lo scorso 8 aprile a Bologna dopo essere precipitata dal balcone del suo appartamento. È stato arrestato oggi, 23 luglio, in Francia, il compagno della donna, che era ricercato dallo scorso dicembre in quanto destinatario di un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere per un precedente episodio di maltrattamenti commesso nei confronti della vittima. L’arresto è avvenuto in base a un mandato d’arresto europeo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, su richiesta della procura: l’uomo è stato rintracciato e arrestato dal Fast team Sirene Interpol sulla scorta delle informazioni condivise dalla Squadra Mobile felsinea. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bologna, Tania Bellinetti morta cadendo dal balcone: arrestato in Francia l’ex compagno

