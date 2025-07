Bolero arriva al cinema il 28 agosto | guarda il trailer!

Il nuovo film Boléro: anticipazioni e uscita in Italia. Tra le produzioni più attese del prossimo anno, il film Boléro, diretto da Anne Fontaine, si prepara a conquistare il pubblico italiano con la sua uscita prevista per il 28 agosto 2025. La pellicola promette di offrire un’interpretazione originale e coinvolgente della genesi di uno dei capolavori musicali più celebri al mondo. Distribuito nel nostro paese da Movies Inspired, il film si distingue per la sua capacità di unire elementi biografici e narrativi, creando un racconto che approfondisce l’ispirazione e le difficoltà che hanno portato alla creazione del famoso Boléro. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

