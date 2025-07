Bitume bollente cade dal tetto sui passanti | sei feriti anche una mamma e il figlio neonato

Una “colata” di bitume, caduta da un tetto su cui erano in corso dei lavori, ha travolto alcuni passanti, tra cui una donna e il figlio di sei mesi, rimasti feriti.Brindisi, bitume cade sui passanti: sei feritiL'incidente è avvenuto nella mattina di oggi, mercoledì 23 luglio, in corso Umberto I a. 🔗 Leggi su Today.it

Brindisi, bitume cade da terrazzo: sei passanti ustionati, anche bambino di 6 mesi - (Adnkronos) – A Brindisi una sostanza bituminosa, probabilmente guaina liquida, è caduta da un terrazzo colpendo alcuni passanti che sono rimasti feriti.

