Bissouma Juve intoppo nella corsa al centrocampista del Tottenham | spunta un intreccio con Molina! Tutti i dettagli

e le ultime novità sul mercato. Il calciomercato Juve continua a scandagliare il mercato alla ricerca di un centrocampista in grado di completare il reparto in vista della stagione 202526. Tra i profili sondati figura anche quello di Yves Bissouma, mediano maliano classe 1996 attualmente in forza al Tottenham. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si tratta di una pista economicamente più accessibile rispetto ad altri obiettivi come Hjulmand o Tonali, ma che presenta un ostacolo di tipo regolamentare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bissouma Juve, intoppo nella corsa al centrocampista del Tottenham: spunta un intreccio con Molina! Tutti i dettagli

Thuram osserva Atalanta Roma con il fratello Marcus: il VIDEO del centrocampista della Juve con le mani nei capelli è già virale sui social - di Redazione JuventusNews24 Thuram osserva Atalanta Roma con il fratello Marcus: il VIDEO con il centrocampista della Juve che guarda il match importante in ottica Champions.

Douglas Luiz via dalla Juve: tanti estimatori per il centrocampista brasiliano, ecco la possibile destinazione. Rivelazione - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz via dalla Juve: la possibile destinazione per il centrocampista in caso di addio immediato.

Infortunio Koopmeiners, ci sarà per Juve Udinese? Sta recuperando ma è ancora in dubbio: gli ultimissimi aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista - di Redazione JuventusNews24 Infortunio Koopmeiners recupera per Juve Udinese? Tutti i dettagli sulle condizioni del centrocampista olandese.

Il mediano nato centravanti: chi è André, muscoli e corsa per il centrocampo Juve - Caratteristiche ideali per il modo di giocare di Tudor: il brasiliano dei Wolves sarebbe finito sulla lista di Comolli ... msn.com scrive

Calciomercato Juventus, caccia al nome grosso a centrocampo: le quattro idee della dirigenza per questa estate. La lista - Calciomercato Juventus, caccia al nome grosso a centrocampo: le quattro idee della dirigenza per questa estate. Lo riporta juventusnews24.com