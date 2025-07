Bimbo di 7 anni morto dopo caduta in piscina a Gallipoli indagini per omicidio colposo | domani i funerali

√ą diventato omicidio colposo il reato dell'inchiesta aperta a carico di ignoti dalla Procura di Lecce per il caso del bambino di 7 anni¬†morto marted√¨ 22 luglio dopo tre giorni di coma.¬†Il bimbo era stato soccorso domenica in una delle piscine di un acqua park di Gallipoli. Inizialmente il reato ipotizzato era lesioni personali gravissime. Domani saranno celebrati i funerali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gallipoli, bimbo di 7 anni cade in piscina e muore: choc all'acqua park - È morto il bambino di 7 che ieri era stato soccorso privo di sensi nella piscina di un acqua park a Gallipoli.

Gallipoli, il bimbo di 7 anni caduto in piscina si è aggravato ma è ancora in vita - A quanto si apprende, la vittima si trovava in un parco acquatico di Gallipoli insieme ai genitori. Sarebbe stato il padre a notare che il bambino galleggiava privo di sensi all'interno di una delle piscine

Gravissimo il bimbo rimasto sott'acqua nel parco di Gallipoli: l'ipotesi di una sfida tra ragazzini - Il piccolo, di sette anni, è in coma e il quadro clinico è "molto compromesso": è stato ritrovato in piscina privo di sensi.

E' morto il bimbo di 7 anni caduto in una piscina del parco acquatico. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Tra le ipotesi quella di un gioco finito male. Non è chiaro se il piccolo si sia buttato in acqua volontariamente o se sia scivolato

Bimbo di 7 anni morto dopo caduta in piscina a Gallipoli, indagini per omicidio colposo: domani i funerali - È diventato omicidio colposo il reato dell'inchiesta aperta a carico di ignoti dalla Procura di Lecce per il caso del bambino di 7 anni morto martedì

Bimbo morto, procura Lecce indaga per omicidio colposo - Diventa omicidio colposo il reato al centro dell'inchiesta aperta a carico di ignoti dalla procura di Lecce per il caso del piccolo Andrea, il bambino di 7 anni originario di La Spezia morto