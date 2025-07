Bimbo annegato nella piscina di un acqua park a Gallipoli | la procura indaga per omicidio colposo

Era stato soccorso domenica 20 luglio, privo di sensi, il piccolo Andrea, caduto in una piscina dell’acquapark di Gallipoli. Dopo alcuni giorni di coma, in cui ha lottato tra la vita e la morte, il piccolo non ce l’ha fatta e ora la procura di Lecce indaga per omicidio colposo. Un’inchiesta aperta a carico di ignoti per chiarire le circostanze in cui il bimbo di 7 anni residente a La Spezia è annegato nella piscina del parco acquatico. Il soccorso disperato e la morte. Il bimbo era stato soccorso domenica, dopo essere finito nella piscina più grande in una del parco acquatico di Gallipoli, nel punto dove l’acqua è più alta. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: piscina - gallipoli - procura - bimbo

Gallipoli, bimbo di 7 anni cade in piscina e muore: choc all'acqua park - È morto il bambino di 7 che ieri era stato soccorso privo di sensi nella piscina di un acqua park a Gallipoli.

Gallipoli, bambino muore in piscina: aperta inchiesta sulla sicurezza nei parchi acquatici - Un giorno di svago si è trasformato in un incubo al parco acquatico di Gallipoli, dove Andrea, un bambino di soli 7 anni, ha perso la vita dopo essere stato trovato privo di sensi nella piscina più profonda della struttura.

Gallipoli, il bimbo di 7 anni caduto in piscina si è aggravato ma è ancora in vita - A quanto si apprende, la vittima si trovava in un parco acquatico di Gallipoli insieme ai genitori. Sarebbe stato il padre a notare che il bambino galleggiava privo di sensi all'interno di una delle piscine L'articolo Gallipoli, il bimbo di 7 anni caduto in piscina si è aggravato ma è ancora in vita proviene da Il Difforme.

E' ancora in pericolo di vita il bimbo di sette anni trovato svenuto in acqua nella piscina di un parco acquatico a Gallipoli. La procura per i minori di Lecce indaga per lesioni gravissime e sta ascoltando i testimoni Da @TgrRaiPuglia Vai su X

Bimbo di 7 anni caduto in piscina in un acquaparco di Gallipoli, arriva la triste conferma: dichiarata la morte cerebrale #gallipoli #cronaca #annegamento Vai su Facebook

Bimbo annegato nella piscina di un acqua park a Gallipoli: la procura indaga per omicidio colposo; Bimbo spezzino morto in piscina, procura indaga per omicidio colposo; Bimbo caduto in piscina a Gallipoli, dichiarata la morte celebrale.

Bimbo spezzino morto in piscina, procura indaga per omicidio colposo - Il medico legale Francesca Donno ha svolto una ispezione esterna sulla salma del piccolo, al termine della quale il pm Simona Rizzo ha dato il nulla osta per restituire il corpo del piccolo alla ... Come scrive primocanale.it

Bimbo annegato nella piscina di un acqua park a Gallipoli: la procura indaga per omicidio colposo - Un'indagine per chiarire le circostanze in cui il piccolo Andrea, 7 anni, ha perso la vita annegando L'articolo Bimbo annegato nella piscina di un acqua park a Gallipoli: la procura indaga per omicidi ... Si legge su msn.com