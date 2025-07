Bimbi in arte con Mario Madiai il 24 e 25 luglio la mostra alla Galleria Fidanda

La Galleria d'Arte Fidanda, in collaborazione con i Bagni Lido di Livorno, presenta "Bimbi in arte con Mario Madiai", un progetto espositivo e laboratoriale che celebra l'infanzia, la fantasia e l'arte attraverso gli occhi dei bambini e dell'artista toscano Mario Madiai. L'evento si terrà il 24. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: arte - mario - madiai - bimbi

Il senso dell'arte per possedere il tempo - personale di Mario Spilimbergo - Mario Spilimbergo, ha ottenuto la maturità presso il liceo artistico di Brescia e si è laureato in architettura e diplomato all’Accademia delle belle Arti a Venezia.

Mario Grech, il cardinale venuto da Malta e l’arte di saper ascoltare che piaceva a Bergoglio - 68 anni, è il segretario del Sinodo che il pontefice ha aperto più di ogni altro a donne e laici. In passato ha espresso critiche sulla comunità lgbtq+.

Il senso dell'arte per possedere il tempo - personale di Mario Spilimbergo - Mario Spilimbergo, ha ottenuto la maturità presso il liceo artistico di Brescia e si è laureato in architettura e diplomato all’Accademia delle belle Arti a Venezia.

Bimbi in arte con Mario Madiai, il 24 e 25 luglio la mostra alla Galleria Fidanda.

Mario Madiai - Opere - exibart.com - Le opere esposte in galleria sono immagini di antichi edifici, scorci cittadini bolognesi, rappresentazioni di composizioni naturali disposte su un piano, fiori dell’albero di limone nelle quali si ... Scrive exibart.com

Mario Madiai - Continua-Mente-Diversa - Exibart - This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience ... Segnala exibart.com