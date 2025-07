Bimba di 4 mesi positiva alla cocaina il padre la porta via dall’ospedale

SALERNO, 23 LUGLIO 2025 – Una bambina di appena quattro mesi è risultata positiva alla cocaina durante un ricovero all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, ed è stata sottratta senza autorizzazione dal padre nelle prime ore del mattino. La neonata, figlia di una coppia di origine straniera, era giunta al pronto soccorso pediatrico in codice azzurro a causa di un malessere. Dopo il ricovero, le analisi delle urine hanno evidenziato la presenza di cocaina nell’organismo della piccola. Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, la bambina stava rispondendo positivamente alle cure ma necessitava ancora di assistenza medica. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Bimba di 4 mesi positiva alla cocaina, il padre la porta via dall’ospedale

