Benevento tre arresti per il tentato omicidio di Annarita Taddeo | coinvolto anche il suo ex compagno

Comunicato Stampa Grazie alla collaborazione con la giustizia di Nicola Fallarino, giĂ condannato, la Polizia ha ricostruito la dinamica e identificato i presunti esecutori materiali Nelle prime ore della mattinata odierna, la Squadra Mobile della Questura di Benevento ha dato . Continua

VIDEO/ Truffa da 12mila euro a una 90enne, arresti a Benevento e Nola - Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata di oggi, a Benevento (BN) e Nola (NA), i Carabinieri della Compagnia di Sorrento, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia agli arresti domiciliari, emessa dal G.

12 arresti a Benevento per narcotraffico, droga per la movida: i dettagli dell'operazione - Dodici arresti a Benevento per traffico di droga: operazione coordinata dalla Procura con misure cautelari eseguite dai Carabinieri.

Operazione antidroga da parte della Squadra Mobile di Benevento: arresti domiciliari per 40enne e 25enne - Tempo di lettura: < 1 minuto Sono state fermate due persone un 40enne e un 25enne e condotte negli Uffici di via De Caro per i dovuti accertamenti.

Tentato omicidio e rapina, tre arresti della Ps a Benevento. L'episodio nel 2023: vittima la compagna di un quarto arrestato #ANSA Vai su X

Una 13enne di Benevento è rimasta ustionata mentre faceva un giro sulle giostre installate nel capoluogo sannita in occasione della festività della Madonna delle Grazie. La ragazzina mentre si trovava in una macchina da scontro sarebbe stata investita dall Vai su Facebook

Tentato omicidio alla ex di Nicola Fallarino: arrestati presunto autore e chi lo avrebbe aiutato - Nelle prime ore della mattinata odierna, la Squadra Mobile della Questura di Benevento ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le ind ... Scrive ntr24.tv

Benevento, movida violenta: condanna a 7 anni per tentato omicidio - Antonio De Pasquale 20 anni beneventano, attualmente agli arresti domiciliari, è stato condannato a sette anni per tentato omicidio. Riporta ilmattino.it