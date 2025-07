battlefield 6 ea ha pubblicato il primo teaser della campagna

Electronic Arts ha pubblicato il primo teaser ufficiale della campagna single-player di Battlefield 6. Il filmato, decisamente breve e condiviso tramite l’account ufficiale di Battlefield su X (ex Twitter), offre un assaggio della tensione geopolitica al centro della trama: il mondo è sull’orlo del conflitto mentre la nuova forza paramilitare nota come Pax Armata si oppone direttamente alla NATO, generando crisi e caos in varie regioni globali. Il teaser si apre con un montaggio di notiziari, dove giornalisti riferiscono dei crescenti attacchi da parte di Pax Armata. La clip culmina con la notizia dell’invasione di Gibilterra, un punto strategico nel Mediterraneo, che sembra essere uno degli scenari chiave della campagna. 🔗 Leggi su Game-experience.it

