Baronissi iniziati i lavori per la Casa della Salute

Questa mattina è stata ufficialmente posata la prima pietra della nuova Casa della Salute di Baronissi. L’opera rientra tra gli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, con l’ ASL di Salerno come ente attuatore. Il progetto prevede la costruzione di un moderno Ospedale di Comunità , una struttura sanitaria di livello intermedio pensata per garantire assistenza post-ospedaliera e servizi di cura vicini ai cittadini. All’interno della Casa della Salute troveranno spazio medicina generale, servizi infermieristici, prestazioni specialistiche e supporto sociale, con l’obiettivo di assicurare una presa in carico continuativa e integrata del paziente. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Baronissi, iniziati i lavori per la Casa della Salute

In questa notizia si parla di: salute - baronissi - casa - iniziati

Baronissi, la Sindaca Petta: “Più alberi per una città più sana, investiamo nel verde per proteggere l’ambiente e la salute” - Tempo di lettura: 4 minuti Una città più verde, più sana e sempre più attenta al futuro. Con una delibera approvata all’unanimità , la Giunta Comunale di Baronissi dà il via libera a un nuovo intervento a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.

Più alberi a Baronissi: via libera per la proposta del Comitato Ambiente e Salute Valle dell'Irno - omune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Più alberi per una città più sana, investiamo nel verde per proteggere l’ambiente e la salute” La Sindaca Anna Petta: “Approvata dalla Giunta Comunale la proposta del Comitato Ambiente e Salute Valle dell'Irno.

Baronissi, iniziati i lavori per la Casa della Salute.

Baronissi (SA). ‘Ospedale di Comunità’, posata la prima pietra: esulta la Sindaca Anna Petta - La Sindaca Anna Petta: “L'inizio dei lavori un momento fondamentale in ottica strategica per migliorare i futuri servizi e l'assistenza ai cittadini”; l’a ... Segnala teleradio-news.it

Baronissi, Ospedale di Comunità. Sindaca Petta: “Posata la prima pietra” - La Sindaca Anna Petta: "L'inizio dei lavori un momento fondamentale in ottica strategica per migliorare i futuri servizi e l'assistenza ai cittadini" ... sciscianonotizie.it scrive