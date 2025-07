Bambino annegato all’acquapark di Gallipoli si indaga per omicidio colposo ma non ci sarà autopsia

Il fascicolo resta a carico di ignoti e proseguono gli ascolti di persone informate sui fatti. Intanto il parco Splash spegne per un giorno la musica in segno di lutto e il primario Giancarlo Negro si commuove: “Ora gioca in cielo piccolino”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Bambino annegato all’acquapark di Gallipoli, si indaga per omicidio colposo ma non ci sarĂ autopsia

In questa notizia si parla di: bambino - annegato - acquapark - gallipoli

Bambino di 10 anni muore annegato nel lago di Bilancino: il corpo senza vita recuperato dai sommozzatori - Un bambino di 10 anni che stava facendo il bagno nel lago di Bilancino è scomparso e dopo alcune ore di paura si è consumato il tragico epilogo: il piccolo, di origini marocchine,.

Bambino annegato nel lago di Bilancino, aperto fascicolo per omicidio colposo - Firenze, 16 giugno 2025 – Sulla tragica scomparsa del bambino di 10 anni annegato nel lago di Bilancino la procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati.

“L’acqua attira, ma può uccidere”: oltre 1 annegato su 2 in piscina è un bambino. Le regole per evitarlo - In Italia, oltre la metĂ degli annegamenti in piscina riguarda bambini under 12, spesso sfuggiti alla sorveglianza dei genitori, che sottovalutano i rischi.

#GALLIPOLI | E' morto il bambino di 7 anni soccorso nell'acqua park di Gallipoli . . #deceduto #acquapark #news24city Vai su Facebook

Gallipoli, bimbo di 7 anni annegato in piscina: confermata la morte cerebrale. L'acquapark non diffonderĂ musica in segno di rispetto; Bimbo annegato nella piscina di un acqua park a Gallipoli: la procura indaga per omicidio colposo; Gallipoli, si aggravano le condizioni del bimbo salvato in piscina.

Bambino annegato all’acquapark di Gallipoli, si indaga per omicidio colposo ma non ci sarà autopsia - Il fascicolo resta a carico di ignoti e proseguono gli ascolti di persone informate sui fatti. Segnala bari.repubblica.it

Gallipoli, bimbo di 7 anni annegato in piscina: confermata la morte cerebrale - Domenica era sfuggito ai genitori: è stato ritrovato dal padre in acqua privo di sensi. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive