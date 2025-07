Ballando con le stelle la Signora Coriandoli è la prima concorrente ufficiale

La sfida del sabato sera televisivo prevista per la prossima stagione è giĂ incandescente. Le due Regine indiscusse della tv sono infatti giĂ pronte a contendersi l’attenzione del pubblico. Da un lato Milly Carlucci, che sta lavorando per finalizzare il cast di talenti di Ballando con le Stelle, e Maria De Filippi, che invece ha cominciato le registrazioni del suo TĂą Sì Que Vales con Paolo Bonolis in giuria. Per la trasmissione di Rai1 è quindi giunto il momento di rivelare la propria rosa di concorrenti, con il primo nome ufficiale che – come da tradizione – viene rivelato via Instagram. Ballando con le stelle, il primo nome ufficiale. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ballando con le stelle, la Signora Coriandoli è la prima concorrente ufficiale

In questa notizia si parla di: ballando - stelle - signora - coriandoli

Francesco Totti, il ritorno di Raimondo Todaro e i Big di Sanremo a “Sognando…Ballando con le stelle”: i maestri in gara, la giuria e cosa accadrà - Si riapre l’enorme “Salone delle Feste” di “ Ballando con le stelle ” in via del tutto eccezionale per festeggiare i 20 anni dello show.

“Todaro? L’ho già informato”. Ballando con le stelle, per i fan è una botta: Milly Carlucci senza peli sulla lingua - Tra le sorprese di Sognando Ballando con le stelle c’è senza dubbio il ritorno di Raimondo Todaro, l’ex giudice di Amici è uno dei pezzi da 90 dell’edizione.

Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - Sabato 28 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle.

La Signora Coriandoli è la prima concorrente di Ballando con le Stelle 2025 Vai su X

La signora Coriandoli, ovvero #MaurizioFerrini, è il primo concorrente ufficiale di #BallandoconleStelle Vai su Facebook

Ballando con le stelle, la Signora Coriandoli è la prima concorrente ufficiale; La signora Coriandoli a Ballando con le stelle, Maurizio Ferrini scende in pista; Ballando con le Stelle 2025, la Signora Coriandoli è la prima concorrente ufficiale.

Ballando con le Stelle 2025, la Signora Coriandoli è la prima concorrente ufficiale - Ballando con le stelle 2025, la prima concorrente ufficiale è la Signora Coriandoli, annunciata dai profili social del programma di Rai Uno ... Segnala gazzetta.it

Ballando con le stelle - La Signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, è il primo concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2025 ... Si legge su novella2000.it