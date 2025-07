Ballando Con Le Stelle 2025 | chi sono i 25 candidati a concorrere per diventare concorrenti ufficiali

Si lavora per il cast di Ballando con le stelle 2025. Dopo l'annuncio di Maurizio Ferrini alias La signora Coriandoli, si aggiungono nuovi nomi in lizza nella lista dei papabili concorrenti. Da Andrea Delogu a Belen Rodriguez e Fabio Fognini, chi potrebbe partecipare alla nuova edizione del talent di Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Francesco Totti, il ritorno di Raimondo Todaro e i Big di Sanremo a “Sognando…Ballando con le stelle”: i maestri in gara, la giuria e cosa accadrà - Si riapre l’enorme “Salone delle Feste” di “ Ballando con le stelle ” in via del tutto eccezionale per festeggiare i 20 anni dello show.

“Todaro? L’ho già informato”. Ballando con le stelle, per i fan è una botta: Milly Carlucci senza peli sulla lingua - Tra le sorprese di Sognando Ballando con le stelle c’è senza dubbio il ritorno di Raimondo Todaro, l’ex giudice di Amici è uno dei pezzi da 90 dell’edizione.

Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - Sabato 28 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle.

