Avviso di garanzia per Matteo Ricci candidato dem nelle Marche indagato per corruzione per affidi pubblici a Pesaro Conte | Chiarisca

Dal murale dedicato a Liliana Segre all'installazione di un casco gigante in onore di Valentino Rossi. Ecco di cosa viene accusato Ricci Avviso di garanzia per il candidato dem nelle Marche Matteo Ricci. L'esponente del Partito Democratico è indagato per corruzione in merito ad affidi pubblic.

Ricci, avviso di garanzia per affidi del Comune di Pesaro - PESARO – L’ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, candidato del centrosinistra a presidente della Regione Marche, ha ricevuto un avviso di garanzia nell’ambito dell’inchiesta su presunte irregolarità in affidi del Comune di Pesaro nella passata legislatura quando era primo cittadino.

“Matteo, siamo tutti con te”: cori e applausi per Ricci a Fermo dopo l’avviso di garanzia - Applausi e cori in sostegno di Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro, europarlamentare e candidato alla guida della regione Marche per il centrosinistra.

Matteo Ricci, l'avviso di garanzia e l’indagine che scuote le Marche: “Inchiesta boomerang” - Pesaro, 24 luglio 2025 – “Se pensano di intimorirmi con una vicenda così, non hanno capito di che pasta sono fatto.

