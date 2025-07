Avellino il Comune ridotto a chiedere l’elemosina del 5 per mille

Il Comune di Avellino — oggi commissariato, come capita ai malati quando il medico non basta più — ha diffuso un appello ai cittadini. Non chiede miracoli né sacrifici titanici: soltanto quel 5 per mille dell’IRPEF che la legge consente di destinare, senza aggravi, a chi si occupa di utilità . 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Avellino, crisi al Comune, il Pd lancia l’allarme: "La città è paralizzata, bisogna tornare al voto" - Avellino – Si è tenuta oggi pomeriggio, presso la sede del Partito democratico di via Tagliamento, la prima tappa del “Cantiere democratico – Idee per il presente, visioni per il futuro”, un ciclo di incontri volti a stimolare il confronto civico e politico in vista dei referendum abrogativi.

Cedole libraie, aperti i termini per la richiesta del beneficio del Comune di Avellino - Il Comune di Avellino, settore Pubblica Istruzione, rende noto che a decorrere da oggi, 09 maggio, sono aperti i termini per la richiesta delle Cedole librarie per la Scuola Primaria, anno scolastico 2025-26.

Crisi Comune di Avellino, Nargi chiede scusa alla città : "Recuperiamo il tempo perso" - Questa mattina, l'aula consiliare di Piazza del Popolo, è stata aperta per una nuova seduta di consiglio comunale dopo quella di aprile, disertata dalla maggioranza e terminata, nel giro di pochi minuti, con le dichiarazioni di una crisi politica da parte del sindaco Laura Nargi alla presenza.

Debiti al comune di Avellino, commissario chiede il 5 per mille ai cittadini: “O servizi a rischio” - Nove milioni di debiti da recuperare in un anno dopo la disastrosa gestione di Festa e Nargi. Lo riporta napoli.repubblica.it

Rischio dissesto al Comune di Avellino, appello ai cittadini: “Destinate all’Ente il 5 per mille”. E ora tagli ‘lacrime e sangue’ - La situazione delle casse comunali di Avellino è talmente grave che il commissario prefettizio Giuliana Perrotta chiede aiuto ai residenti: questa mattina è stato diffuso un “Avviso alla ... Da corriereirpinia.it