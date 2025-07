Avellino allarme bilancio | Ciampi sul buco da 9 milioni

L’ex sindaco e consigliere regionale, Vincenzo Ciampi, richiama il dissesto finanziario del 2018 e commenta l’appello del commissario prefettizio Giuliana Perrotta.L’ex sindaco e attuale consigliere regionale commenta l’appello del commissario prefettizio Giuliana Perrotta e ricorda il dissesto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Avellino: "Il commissario in 24 ore ha trovato un buco in bilancio da 9 milioni" - L'articolo Avellino: "Il commissario in 24 ore ha trovato un buco in bilancio da 9 milioni" proviene da OttoPagine. Come scrive msn.com

Ciampi: l’appello del Commissario Perrotta non mi stupisce. E’ il segno di un situazione finanziaria di enorme gravità - E’ il consigliere regionale Vincenzo Ciampi a commentare l’appello del commissario prefettizio dottoressa Giuliana Perrotta a destinare al Comune il 5per mille della dichiarazione dei ... Si legge su corriereirpinia.it