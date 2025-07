Auto si ribalta in A1 a Fidenza | un ferito

Stamattina alle 8.15 in A1 al km 92 sud, un'auto si è ribaltata in terza corsia dopo avere tamponato un'altra auto. Un ferito lieve, dopo essere stato valutato dall'infermiere non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto ambulanza con a bordo infermiere di Fidenza, vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

