Auto si ribalta contro un bus un ferito

Incidente lungo la via Emilia Parmense nel pomeriggio del 23 luglio. A San Lazzaro, per cause al vaglio si sarebbero scontrate due auto, una di queste si è ribaltata andando poi a colpire lateralmente anche un autobus di linea. Sul posto la polizia locale che stanno ricostruendo l'esatta dinamica.