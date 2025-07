Auto prende fuoco in strada le fiamme spente dai vigili del fuoco

Incendio in strada nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 23 luglio, a San Bernardino Verbano.É successo in localitĂ Sant'Antonio, nella frazione di Bieno, dove per cause ancora da chiarire un'auto ha preso fuoco. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco giunti sul posto con la polizia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: fuoco - auto - strada - vigili

Paura a Dicomano: auto contro un muro, genitori e figli liberati dai Vigili del fuoco - Dicomano (Firenze), 1 maggio 2025 – Nella serata di ieri, 30 aprile, un incidente ha richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco del comando di Firenze, del distaccamento di Borgo San Lorenzo, a Dicomano, lungo la SP 551 al chilometro 21,4.

Dà fuoco all’auto dei vigili a Montesilvano: caos, paura e indagini in corso - Pescara - Un incendio doloso colpisce la polizia locale di Montesilvano: sfiorata una tragedia mentre turisti e cittadini assistono impietriti al rogo in pieno giorno.

Il boato, la colonna di fuoco e il mistero del paracadute: la cronaca dello schianto dell’ultraleggero tra le auto a Brescia - AZZANO MELLA (Brescia) – Decine di persone martedì hanno assistito in diretta alla tragedia dell’aria costata la vita a due persone e che solo per fortuna non ne ha uccise altre.

ULTIM'ORA ITALIA - Aereo precipita in autostrada, squadre di vigili del fuoco e 118 sul posto: ci sono vittime Vai su Facebook

#Brescia, precipitato velivolo ultraleggero sull’autostrada A21, nel territorio di Castel Mella: rinvenuti i corpi senza vita delle uniche 2 persone a bordo, nessun veicolo coinvolto. Dalle 13 #vigilidelfuoco al lavoro, concluse le operazioni di messa in sicurezza de Vai su X

Auto prende fuoco in strada, le fiamme spente dai vigili del fuoco; Incendio lungo l’A14 domato dai Vigili del fuoco; Incendio tra l'autostrada e le abitazioni a Santa Teresa, intervengono i Vigili del Fuoco.

Incendio lungo l’A14 domato dai Vigili del fuoco - Infatti, in direzione nord, dopo il casello di Imola, intorno alle 17 ... msn.com scrive

Incendio tra l'autostrada e le abitazioni a Santa Teresa, intervengono i Vigili del Fuoco - L'incendio è divampato sul margine destro della carreggiata in direzione Messina dell'autostrada A18 e il rogo ha ... Lo riporta sikilynews.it