Auto in fiamme in autostrada terrore in Italia | code chilometriche traffico impazzito

Un'auto ha preso fuoco questa mattina sull'autostrada A7 Milano-Genova, nel tratto compreso tra il bivio con la A12 Genova-Sestri Levante e il bivio con la A10 Genova-Savona, in direzione Genova. L'incidente ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico, con 3 chilometri di coda sulla A7 e 6 chilometri sulla A12, dove la circolazione è rimasta completamente bloccata per diverso tempo. La società Autostrade per l'Italia, che ha comunicato l'accaduto, ha confermato che, fortunatamente, gli occupanti del veicolo sono rimasti illesi. Le cause del rogo non sono ancora state rese note, ma non si esclude un guasto meccanico all'origine dell'incendio.

