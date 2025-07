Auto a fuoco sul tronchetto urbano A24 oltre due chilometri di coda e traffico in tilt

Auto a fuoco sul tronchetto dell'A24, in direzione tangenziale est. Un'Audi per cause in corso di accertamento è stata avvolta dalle fiamme nella mattinata di mercoledì 23 luglio, poco prima delle 8. L'incendio è partito dalla parte anteriore dell'auto, per poi propagarsi al resto della vettura. 🔗 Leggi su Romatoday.it

