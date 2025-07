ATP Umago 2025 Darderi continua a vincere ed è ai quarti

Continua l’ottimo momento di Luciano Darder i. L’azzurro, fresco vincitore del torneo di Bastad (suo secondo titolo stagionale), si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Umago. Darderi, che ha usufruito di un bye al primo turno, ha superato in due set con il punteggio di 7-5 6-0 il taiwanese Chun-Hsin Tseng dopo un’ora e ventinove minuti di gioco. Adesso nei quarti Darderi affronterĂ il padrone di casa Dino Prizmic. Darderi ha chiuso con 23 vincenti, mentre sono stati 18 quelli di Tseng. L’azzurro ha vinto poi il 72% dei punti quando ha servito la prima contro il 61% dell’asiatico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Umago 2025, Darderi continua a vincere ed è ai quarti

