Atletica tre bronzi per l’Italia alle Universiadi | Scotti Bonora e Olivieri sul podio

Tre medaglie di bronzo per l’Italia nella terza giornata dedicata all’ atletica alle Universiadi, la competizione multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Edoardo Scotti era uno degli azzurri più attesi della spedizione, soprattutto dopo aver eguagliato il record di italiano sui 400 metri (44.75 quattro giorni fa a Madrid, pareggiando il crono siglato da Luca Sito agli Europei 2024). Il lombardo si è meritato il terzo gradino del podio con il tempo di 45.61 sulla pista di Bochum (Germania). C’è stato poco da fare contro lo scatenato sudafricano Lythe Tyresse Pillay (44. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, tre bronzi per l’Italia alle Universiadi: Scotti, Bonora e Olivieri sul podio

Atletica, le avversarie dell’Italia alle World Relays. Tortu capitano: i rivali staffetta per staffetta e il regolamento - Giornata di vigilia a Guangzhou (Cina) dove nel weekend andranno in scena le World Relays. L’Italia vuole essere grande protagonista in questo evento che metterà in palio 14 pass per i Mondiali in ciascuna staffetta: per 4×100 mista, 4×100 femminile e 4×400 donne staccheranno il biglietto le prime due classificate di ogni batteria e i due migliori tempi di ripescaggio in occasione del turno del sabato, mentre gli ultimi sei pass verranno messi in palio domenica; per 4×100 maschile, 4×400 uomini e 4×400 mista meriteranno il tagliando iridato le prime due classificate di ogni batteria del sabato e i sei migliori crono della domenica.

Europei Under 23 di Atletica, Italia ancora sul podio: Sioli è oro nell’alto, Lazzaro è bronzo negli 800 metri - Bergen 20 luglio 2025 – Matteo Sioli dà un’ulteriore conferma del proprio sconfinato talento vincendo la medaglia d’oro agli Europei U23 di Bergen, sbarcando tra i saltatori in alto da 2,30.

Atletica, Italia pimpante con la 4×100 mista alle World Relays: Ceccarelli rapido, sarà gara olimpica - La 4×100 mista sarà una delle grandi novità nel programma di atletica alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Universiadi - Bochum Quinto posto per Enrico Saccomano nel lancio del disco, oro al tedesco Solna. Edoardo Scotti si qualifica per la finale dei 400 (in programma domani) con il secondo tempo. Nessun problema per Eloisa Coiro e Laura Pellicoro nel Vai su Facebook

LIVE - Universiadi: le finali azzurre della serata - Tre finali con azzurri nella terza serata di gare alle Universiadi di Bochum (Germania): in pedana nel martello Giorgio Olivieri, in pista sui 400 metri il neoprimatista italiano Edoardo Scotti e ... Secondo fidal.it

LIVE - Universiadi: Olivieri è bronzo nel martello - Nel martello Giorgio Olivieri conquista il bronzo con la misura di 73,78 al termine di una gara che lo vede sempre al terz ... Segnala fidal.it