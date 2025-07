Assegnazioni provvisorie 25 26 | deroga per un soggetto e ricongiungimento ad un altro Prima preferenza

Assegnazioni provvisorie 202526: se si fruisce di deroga per un soggetto e si chiede ricongiungimento ad un altro, i due comuni di residenza devono coincidere, in quanto costituiranno la prima preferenza da esprimere nell'istanza. L'articolo Assegnazioni provvisorie 2526: deroga per un soggetto e ricongiungimento ad un altro. Prima preferenza . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it